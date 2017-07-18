ABD'den Türkiye'ye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 kişi ve kuruluşa İranlı yasadışı aktörleri veya sınır ötesi suç faaliyetlerini desteklediği için yaptırım uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, İran'ın nükleer programını desteklediği öne sürülen 1 Türk ve 4 Çinli şirkete de yaptırım uygulandığı belirtildi.

Listedeki Türk şirketinin denizcilik ekipmanları dağıtımı yapan Ramor Group olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, yaptırıma konu olan kişi veya kuruluşların insansız hava aracı ve askeri ekipman geliştirerek, deniz aracı üreterek veya bakımını yaparak ve elektronik parça tedarik ederek İran Devrim Muhafızları veya İran ordusunu desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, listedeki isimlerden bazılarının ABD ve Batılı ülkelerden aldığı yazılım programlarını İran'a sattığı öne sürüldü.

'TRUMP, İRAN'A KARŞI YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAMA NİYETİNDE'

Trump yönetimi, İran'ın ABD ve diğer ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye devam ettiğini Kongre'ye ikinci kez onaylamıştı. Fakat yönetimden üst düzey yetkililer, söz konusu ‘onay'ın isteksizce verildiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulama niyetinde olduğunu dile getirmişti.