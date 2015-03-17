ABD'den Türkiye'ye Suriye cevabı

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından atılan tweet'lerde şöyle denildi:"ABD hükümeti tutarlı bir tutum sergilemiştir. Suriye’deki krizin tek çözümü, Cenevre prensiplerine uygun bir siyasi uzlaşmadır. Ve siyasi bir çözüme ulaşma, rejimin temsilcileriyle bir noktada müzakereyi gerektirecektir.""ABD’nin konumu nettir ve değişmemiştir" denilen açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'nin, "Suriye’de Esad için bir gelecek yoktur. Binlerce insanını öldüren birinin, ülkenin geleceğinde rol alma meşruiyeti yoktur" şeklindeki sözlerine yer verildi.
KERRY NE DEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanı Kerry, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Esad rejimiyle "eninde sonunda müzakere etmek zorunda olduklarını" söylemişti. Kerry'nin "Esad'in gelip bunu yapması (müzakerelere girmesi) için uğraşıyoruz ve bunun olması için de onun üzerinde çeşitli türlerden artan baskı oluşturmak gerekebilir. Bu baskıyı meydana getirmeye yardımcı olabilecek adımları değerlendirmekte olduğumuzu insanlara çok net ifade ettik" şeklindeki sözleri ABD'nin Suriye politikasında değişiklik şeklinde algılanmış ve Türkiye dahil birçok ülkenin sert tepkisini çekmişti.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 16:20