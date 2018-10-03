ABD'den Rusya'ya sert S-300 açıklaması!

RUSYA'NIN Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladığı açıklamasına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ''Ciddi bir tırmandırma'' tepkisini gösterdi. Washington'ın buna ne yanıt vereceğini önceden açıklamayacağını söyledi. İsrail de Suriye'de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceğini söyledi.

Pompeo, ''Buna nasıl karşılık vereceğimize dair niyetlerimiz hakkında kesinlikle yorumda bulunmayacağım'' dedi.



Sputnik'in haberine göre bu konuda daha önce yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, şu yorumu yaptı:



''Rusya'nın S-300'ü Suriye'ye teslim etmiş olması, etkilenen bölgelerde bulunan herkes için risklerin daha da büyümesine neden oluyor. Biz bunu çok ciddi bir tırmandırma olarak değerlendiriyoruz.''



İSRAİL'DEN AÇIKLAMA



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevk etmesine rağmen İsrail'in Suriye'de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceğini söyledi.



Kan-REKA radyosuna demeç veren Liberman, "S-300'lerin varlığından memnun olduğumuzu söyleyemem. Suriye'de daha gelişmiş nitelikteki S-400 füze savunma sistemleri de mevcut. İsrail, S-300'leri kimin ve nasıl idare edeceğini merak ediyor" dedi.



İsrail'in başka ülkelere ait toprakları ele geçirmeye, İran, Lübnan veya Suriye'yi yok etmeye çalışmadığını belirten Liberman, şöyle konuştu: "Yıllardır Suriye krizine müdahale etmeyi planlamadığımızın altını çiziyoruz. Yalnızca İran'ın Suriye'yi İsrail'e karşı ileri karakola dönüştürmesini veya Suriye topraklarını İran'dan Hizbullah'a özel etkili silahların transferine yönelik lojistik merkezi olarak kullanmasını engellemeye çalışıyoruz."



Liberman, İsrail'in ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini de vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 20:55