ABD’den Rohingya Müslümanlarına 32 milyon dolarlık yardım

ABD'NİN Dakka Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Rohingyalar için Amerika'nın 32 milyon dolarlık daha yardımda bulunacağı belirtildi. Açıklamada, “Myanmar’ın Arakan eyaletinde Myanmar Ordusu tarafından yapılan operasyondan kaçıp Bangladeş'e sığınan Rohingyalar yapılacak yardımdan faydalanacaktır. Yeniden yapılacak yardımla Rohingyalar için Amerika tarafından yapılan yardım miktarı 95 milyon dolara ulaşacak. Bu destek vasiliyle Rohingyalar için acil sığınma evi, gıda güvenliği, beslenme yardımı, sağlık yardımı, sosyal destek, su, sağlık ve hijyen, geçim kaynakları, gıda dışı ürünler, afet ve kriz riskini azaltma, aileleri geriden oluşturma konularında yardım edilecektir. Rohingya krizini karşılayan Bangladeş'e emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.
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