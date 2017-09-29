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ABD’den referandum itirafı: İşimiz zorlaştı

Tüm dünyanın karşı çıktığı sözde bağımsızlık referandumu sonrasında Suriye'de IŞİD ile mücadele eden koalisyonun sözcüsü açıklamalarda bulundu. Sözcü Albay Ryan Dillon, "Referandum sonucu mücadeleyi etkilemiştir" dedi

ABD’den referandum itirafı: İşimiz zorlaştı

Tüm dünyanın karşı çıktığı sözde bağımsızlık referandumu sonrasında Suriye'de IŞİD ile mücadele eden koalisyonun sözcüsü açıklamalarda bulundu. Sözcü Albay Ryan Dillon, "Referandum sonucu mücadeleyi etkilemiştir" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 10:11
ABD’den referandum itirafı: İşimiz zorlaştı
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SURİYE'DE IŞİD ile mücadele eden koalisyonda, Kuzey Irak Kürt yönetimin yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra, IŞİD ile mücadeleye odaklanmanın zorlaştığı bildirildi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, yaptığı açıklamada, “IŞİD’e yönelik bir lazer ışını gibi olan odaklanma artık yüzde 100 sağlanamıyor; yani referandumun sonucu, IŞİD’i yenmek için sürdürülen topyekun mücadeleyi etkilemiştir” dedi.

Dillon, Kuzey Irak’taki Erbil havaalanından yapılan askeri uçuşlar üzerinde herhangi bir etki yaşanmadığını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDReferandum
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