ABD’den referandum itirafı: İşimiz zorlaştı

SURİYE'DE IŞİD ile mücadele eden koalisyonda, Kuzey Irak Kürt yönetimin yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra, IŞİD ile mücadeleye odaklanmanın zorlaştığı bildirildi.
Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, yaptığı açıklamada, “IŞİD’e yönelik bir lazer ışını gibi olan odaklanma artık yüzde 100 sağlanamıyor; yani referandumun sonucu, IŞİD’i yenmek için sürdürülen topyekun mücadeleyi etkilemiştir” dedi.
Dillon, Kuzey Irak’taki Erbil havaalanından yapılan askeri uçuşlar üzerinde herhangi bir etki yaşanmadığını da ekledi.
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