ABD’den Kuzey Kore’ye gözdağı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore’nin doğusundaki uluslararası havasahası üzerinde uçtuğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White yaptığı açıklamada, "ABD savaş uçakları 21. yüzyıldan bu yana ilk kez Kuzey Kore sahillerine ilk defa bu kadar yakından uçtu. Kuzey Kore’nin davranışını ciddiye almıyoruz kahramanlarımız uçuyor. Bu misyon, ABD’nin kararlılığının bir göstergesidir. Başkan Trump’ın herhangi bir tehdide son verme konusunda birçok askeri seçeneği olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.