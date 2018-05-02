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ABD’den İran’a yalancı çıkışı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015 yılında imzaladığı anlaşmaya uymadığını açıkladı

ABD’den İran’a yalancı çıkışı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015 yılında imzaladığı anlaşmaya uymadığını açıkladı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:22
ABD’den İran’a yalancı çıkışı
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2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer araştırmalarını kısıtlayan anlaşma Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın salı günü düzenlediği basın toplantısına konu oldu. Sander yaptığı açıklamada “İran’ın 2015 yılında imzaladığı anlaşmadan sonra nükleer araştırmalar alanında eskisine oranla çok daha fazla gelişme kaydettiğini görüyoruz. Buradaki problem anlaşmanın baştan yanlış olması. İran anlaşma hakkında baştan sona yalan söyledi” dedi.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 09:26
Anahtar Kelimeler:
Beyaz SaraySarah SandersIran Anlaşma
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