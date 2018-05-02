ABD’den İran’a yalancı çıkışı

2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer araştırmalarını kısıtlayan anlaşma Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın salı günü düzenlediği basın toplantısına konu oldu. Sander yaptığı açıklamada “İran’ın 2015 yılında imzaladığı anlaşmadan sonra nükleer araştırmalar alanında eskisine oranla çok daha fazla gelişme kaydettiğini görüyoruz. Buradaki problem anlaşmanın baştan yanlış olması. İran anlaşma hakkında baştan sona yalan söyledi” dedi.