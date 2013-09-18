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ABD'den ilk tepki

ABD Yönetimi, Türkiye’nin dün bir Suriye helikopterini düşürmesiyle ilgili sessiz kalmayı tercih ederken, bugün olayla ilgili Türkiye’nin pozisyonuna destek verdi

ABD'den ilk tepki

ABD Yönetimi, Türkiye’nin dün bir Suriye helikopterini düşürmesiyle ilgili sessiz kalmayı tercih ederken, bugün olayla ilgili Türkiye’nin pozisyonuna destek verdi

18 Eylül 2013 Çarşamba 09:22
ABD'den ilk tepki
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AMERİKAN Dışişleri Sözcüsü Psaki, “Türkiye angajman kuralları konusunda tamamen şeffaftı” dedi.

WASHINGTON Yönetimi, Türkiye’nin Hatay’da sınır ihlali yapan bir Suriye helikopterini düşürmesinin ardından Ankara’ya bir gün sonra destek verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, helikopterin sınır ihlalinin kendileri tarafından da tespit edilip edilmediğine değinmedi ancak Türkiye’nin angajman kuralları konusunda şeffaf olduğunu belirtti.

Dışişleri Sözcü Yardımcısı Marie Harf, bir gün önceki basın toplantısında konunun sorulması üzerine “Haberleri gördüm. Sanırım yeni oldu. Bu konuda sizi Türk Hükümeti’ne yönlendiririm. Eğer bir açıklamamız olursa bildirmektem mutlu olurum. Daha fazlası yok” demişti.

TÜRKİYE’NİN EGEMENLİĞİNE BAĞLIYIZ

Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki ise bugün yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin bir dost ve NATO müttefiği olduğunu biliyorsunuz. Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Türkiye’nin angajman kuralları konusunda tamamen şeffaf davrandığının farkındayız. Suriye devletinin geçen sene Türk uçağını düşürmesinden beri bu angajman kuralları devrede. Ve Türkiye, silahlı güçlerinin Suriye askeri helikopteri ancak Türk hava sahasını ihlal ettikten ve Türk yetkililerinin tekrarlanan uyarılarından sonra ateş ettiğini söyledi.”

NATO İÇİN TOP TÜRKİYE’DE

Psaki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye helikopterinin yaptığı sınır ihlalinin aynı zamanda NATO sınırına yapılmış bir ihlal olduğunu hatırlatması sonrası, ABD’nin ihlallerin tekrarlanması halinde NATO çerçevesinde ilave önlemler almayı düşünüp düşünmediği ile ilgili ise NATO müttefiklerinin güvenliğinden sorumlu olduklarını söymekle birlikte, “İlerisine dair planlar için Türk Hükümeti ile konuşmalısınız” dedi. Böylece gelecekteki herhangi bir ihlal durumunda NATO’yu harekete geçirmesi gereken tarafın Türkiye olacağını belirtti.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 18.09.2013 09:25
Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeHelikopterTürkiye
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