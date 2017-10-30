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ABD'den Barzani açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD, Mesud Barzani'nin bir dönem daha IKBY Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir. ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir" açıklamasında bulundu

ABD'den Barzani açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD, Mesud Barzani'nin bir dönem daha IKBY Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir. ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir" açıklamasında bulundu

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:46
ABD'den Barzani açıklaması!
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ABD yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)  Başkanı Mesud Barzani'nin başkanlık için bir dönem daha yarışmayacağını  açıklamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı  açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD, Mesud Barzani'nin bir dönem daha Irak Kürt Bölgesel  Yönetimi (IKBY) Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun  başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir." ifadesine  yer verildi.
 
ABD, yeni döneme hazır mesajı
 
Nauert, açıklamasında, "ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve  Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi  sabırsızlıkla beklemektedir. Güçlü bir IKBY, birleşik ve federal bir Irak'ın uzun  vadeli istikrarı ve DEAŞ'ın mağlup edilmesi için vazgeçilmezdir." ifadesini  kullandı.
 
Bakanlık Sözcüsü ayrıca, IKBY'deki tüm siyasi partilere gündemdeki  sorunların çözümüne katkıda bulunmaları noktasında çağrı yaptı.
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin "DEAŞ'a karşı mücadelede" ve "IKBY  ile yeni diyalog başlatmasında" önemli adımlar attığını vurgulayan Nauert, Bağdat  ile Erbil arasında işbirliği çağrısı da yaparak, tüm çatışmaların sona ermesini  beklediklerini kaydetti.
 
IKBY'de, yaklaşık 12 yıl boyunca başkanlık görevini yapan 71 yaşındaki  Mesut Barzani, 7 Haziran’da aldığı gayrimeşru referandum kararının ardından  yaşananlar nedeniyle 29 Ekim’de görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Başta komşu  ülkeler olmak üzere dünya kamuoyunun karşı çıktığı, IKBY içinde de muhalefet  edilen 25 Eylül referandumu sonrası yaşanan gelişmelerden sonra Barzani, 1 Kasım  itibarıyla görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı. IKBY meclisi de Barzani'nin  yetkilerinin "hükümet, meclis ve adalet konseyine" devredilmesini oy çokluğuyla  onaylamıştı.
 
Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı 25 Eylül'deki gayrimeşru  referanduma ABD yönetimi de birçok kez karşı çıktığını dile getirmiş, ancak  Barzani söz konusu referandumun yapılmasında ısrar etmişti.
 

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Son Güncelleme: 30.10.2017 17:51
Anahtar Kelimeler:
BarzaniABD Dışişleri Bakanlığı
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