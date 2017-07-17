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ABD’de yaşayan Esma 9 aydır kayıp

ABD’nin Levittown şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Esma Donuk, 9 aydır kayıp. Esma’nın bulunması için özel dedektif tuttuklarını belirten anne Semra Donuk, kızının kaybolduğu dönemde aynı bölgede yaşayan 3 kız çocuğu için de kayıp ilanı verildiğini açıkladı

ABD’de yaşayan Esma 9 aydır kayıp

ABD’nin Levittown şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Esma Donuk, 9 aydır kayıp. Esma’nın bulunması için özel dedektif tuttuklarını belirten anne Semra Donuk, kızının kaybolduğu dönemde aynı bölgede yaşayan 3 kız çocuğu için de kayıp ilanı verildiğini açıkladı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:25
ABD’de yaşayan Esma 9 aydır kayıp
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ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde doğan ve Türk vatandaşlığı da olan Esma Donuk (17), 9 aydır aranıyor. 3 Ekim 2016 tarihinde okulların tatil olduğu bir pazartesi günü Sabah erken saatte evden çıkan Esma Donuk’tan o günden bu yana haber alınamıyor. 5 çocuk sahibi olan ve 40 senedir ABD’de yaşayan aslen Adanalı Semra ve Mustafa Donuk çifti, 9 ay boyunca yılmadan kızları Esma’yı bulmak için seferber olmuşlar ancak bir sonuç alamamışlar. Aile polislerin yeterince ilgi göstermediklerinden şikâyetçi.

‘ARTIK ÖZEL DEDEKTİF TUTTUK’

Gazete Habertürk’ten Melis İnce'nin haberine göre; Telefonla ulaşılan anne Semra Donuk, “Evimizde herhangi bir sorun yaşamadık. Esma çok mutlu bir çocuktu. Hem çalışıp hem okuyordu. Eğer eğitimine devam etseydi şimdi mezun olmuş olacaktı. Hayali de veteriner olmaktı. Kızıma ulaşmak için her türlü yolu denedim. FBI polisleriyle bile konuştum. Ama bir türlü yeterli ilgiyi göremedik. Esma’yı bulmak için artık özel dedektif tuttuk. Esma’nın bütün kredi kartlarını iptal ettirdik. Para için kaçırılsaydı şimdiye kadar haber gelirdi diye düşünüyoruz. Eve dönsün diye yapmayacağımız şey yok” diye konuştu.

Kızının kaybolduğu dönemde, yaşadıkları bölgede çocukları kaybolan 3 ailenin de polise başvurduğunu belirten anne Donuk, “Yine 17 yaşlarında olan ve Levittown’da yaşayan ABD vatandaşı 3 kız, Amanda Queen, Olivia Miller ve Jacinda Pease için, Esma’nın kaybolduğu dönemlerde kayıp ilanları verilmiş” dedi. Olivia Miller polisler tarafından bulunup ailesine teslim edilirken, Pease 4 Ocak 2017 tarihinde yol kenarında ölü bulunmuş. Esma’nın 17 yaşındaki okul arkadaşı Hailee Catherine Kanuck, “Esma çok yakın ve iyi bir arkadaşımdı. Kimseyle benim bildiğim kadarıyla bir sorun da yaşamadı” ifadesini kullandı.

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