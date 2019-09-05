ABD'de şok istifa
Şok istifanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından temsilciye teşekkür etti
DÜNYA 05.09.2019, 19:17 05.09.2019, 19:44
JASON Greenblatt’in istifası ardından sosyal medyada açıklama yapan Donald Trump, “Yönetimimde neredeyse 3 yıl sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam edecek. Jason, sadık ve harika bir arkadaş ve fantastik bir avukat oldu. İsrail'e ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışına olan bağlılığı unutulmayacak. Onu özleyeceğiz. Teşekkürler Jason!” dedi.
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