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ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Teksas eyaletinde iki araçtan ateş açan saldırganlar 1 kişiyi öldürdü en az 20 kişiyi yaraladı.

DÜNYA 01.09.2019, 07:03 Enes Subaşı
ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
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ABD’nin Teksas eyaletinde Odessa kentinden Midlands kentine doğru giden iki araçtan silahlı saldırı düzenlendi   Amerikan medyası, 1 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin vurulduğu saldırıda yaralananlar arasında polislerin de olduğunu bildiriyor. Polis kaçırılan bir posta aracının da saldırıda kullanıldığını tahmin ediyor. CBS televizyonu ise altın renkli bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldığını izleyicilerine aktardı.   Bölgede bütün polis birimleri alarma geçildi, halktan evlerinden çıkılmaması isteniyor. CNN International, Teksas'ta bir üniversitenin kapatıldığını bildirdi.

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