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ABD’de korkunç yangın: 34 ölü
ABD’de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangında 34 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu
DÜNYA 02.09.2019, 17:04 02.09.2019, 17:05 Enes Subaşı
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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