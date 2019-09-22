ABD'de kimyasal madde alarmı!
ABD'nin Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
DÜNYA 22.09.2019, 16:53 22.09.2019, 17:08
ABD'NİN Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD polisi, turuncu renkli kol bantlarından takanların ve kol bantları hakkında bilgisi olanların acil olarak sağlık merkezlerine ve polise başvurmalarını istedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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