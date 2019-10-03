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ABD’de büyük yangın! Binalar kullanılamaz halde

ABD’de bir evde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen güçlükle söndürülen yangında 7 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 1 evde ise hasar oluştu. Şans eseri yaralıların olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı

DÜNYA 03.10.2019, 00:53 03.10.2019, 00:54
ABD’de büyük yangın! Binalar kullanılamaz halde
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29 Eylül’de, North Carolina eyaletindeki Surf City bölgesindeki bir evde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekibinin yoğun müdahasi sonucu yangın kontrol altına alındı. 7 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında bir evin de hasar gördüğü açıklandı. Şans eseri yaralıların olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yangının çıktığı evlere yakın bir sokakta oturan Jennifer Sikora, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Dışarıya çıktığımızda çok büyük bir siyah duman bulutu gördük. Çok sayıda evin yandığına tanık olduk” ifadelerini kullandı.

Büyük çapta maddi hasara yolaçan yangının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Bu arada yangın sırasında çekilen görüntülerde facianın boyutu da gözler önüne serildi. 

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