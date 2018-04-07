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ABD’de askeri helikopter düştü

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi

ABD’de askeri helikopter düştü

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:42
ABD’de askeri helikopter düştü
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ABD’nin Kentucky eyaletindeki Fort Campbell, askeri üssünden havalanan Amerikan Ordusuna ait AH-64E Apache tipi bir helikopterinin kalkışından sonra boş bir araziye düşmesi sonucunda 2 askerin öldüğü belirtildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait AH-64E Apache tipi bir helikopterin, Fort Campbell'daki rutin eğitim uçuşunu sürdürdüğü sırada düşmesi sonucunda ABD ordusuna mensup iki askeri personelin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, ABD’de ordusunda son bir hafta içeresinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan dört ayrı havacılık kazasının yaşandığı belirtildi.

Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada  yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter California  bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.

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ABDAskeri HelikopterKENTUCKY Eyaleti
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