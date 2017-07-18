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ABD, YPG'ye sevkiyata devam ediyor

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir haftada yapılan iki sevkiyatta toplamda 195 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi

ABD, YPG'ye sevkiyata devam ediyor

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir haftada yapılan iki sevkiyatta toplamda 195 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi

18 Temmuz 2017 Salı 15:21
ABD, YPG'ye sevkiyata devam ediyor
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HASEKE'DEKİ  AA muhabirinden alınan bilgilere göre, 13 Temmuz'da 95, dün 100 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 195 tır, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.Konvoyda, yakıt tankerleri ve "Stryker" zırhlı araçlar dikkati çekti.  Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere 434 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
RakkaYPGSuriye
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