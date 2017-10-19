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ABD'yi karıştıran iddia: Melania dublör mü kullanıyor?

ABD Başkanı Trump, yanında Melania ile açıklamalarda bulunurken, First Lady'nin büyük gözlük takması ve burnunun daha farklı görünmesi, "Melania dublör mü kullanıyor" tartışmalarını gündeme getirdi

ABD'yi karıştıran iddia: Melania dublör mü kullanıyor?

ABD Başkanı Trump, yanında Melania ile açıklamalarda bulunurken, First Lady'nin büyük gözlük takması ve burnunun daha farklı görünmesi, "Melania dublör mü kullanıyor" tartışmalarını gündeme getirdi

19 Ekim 2017 Perşembe 11:25
ABD'yi karıştıran iddia: Melania dublör mü kullanıyor?
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ABD, tartışma yaratan başkanları  Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı konuşuyor... Melania Trump'ın gündeme gelme sebebi ise önceki gün çekilen görüntüler. Basının karşısına çıkan Trump yanında Melania ile açıklamalarda bulunurken, First Lady'nin aşırı büyük gözlük takması ve burnunun daha farklı görünmesi, "Melania dublör mü kullanıyor" tartışmalarını gündeme getirdi.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Melania Trump ülke gündemini meşgul ediyor. Önceki gün  Porto Riko'da yaşanan fırtına sonrasında açıklamalarda bulunan Trump'ın yanındaki eşi Melania dikkatleri üzerine çekti. Soğuk tavırları, büyük güneş gözlüğü ve normalden farklı görünen burnu dolayısıyla sosyal medyada yeni bir tartışma çıktı.

"MELENIA, DUBLÖR MÜ KULLANIYOR?"

Komplo teorisi yapan  Twitter kullanıcıları, "Melania, dublör mü kullanıyor? Basının karşısına çıktığında büyük güneş gözlüğü takıyor ve burnu da takma burun gibi" ifadelerini kullandı. Özellikle basın açıklamasında Trump'ın, "Benim eşim Melania da burada" demesiyle birlikte sosyal medyada, "Trump sanki Melania'nın gözümüze sokmak istiyormuş gibi davrandı" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Sosyal medyada kullanıcıları, Melania Trump'ın burnunun daha büyük gözüktüğünü de söylerken, First Lady'nin bazı günlerde dublör kullanmayı tercih ettiği de belirtildi.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 11:52
Anahtar Kelimeler:
Melania Dublör Mü KullanıyorFirst Lady
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