Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

ABD'yi kana bulayan bombacı öldürüldü!

ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, büyük bir polis operasyonunda öldürüldüğü bildirildi

ABD'yi kana bulayan bombacı öldürüldü!

ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, büyük bir polis operasyonunda öldürüldüğü bildirildi

21 Mart 2018 Çarşamba 13:01
ABD'yi kana bulayan bombacı öldürüldü!
banner404

AMERİKAN medyası, Teksas eyaletinde 5 farklı patlama yaşandıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran polisin, bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu. Şüphelinin Austin kentinin kuzeyindeki bir otoyolda son bombasını patlattıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

IRKÇI SALDIRI ÜZERİNDE DURULMUŞTU

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ABDTeksasEyalet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı
Teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı
Meclise gaz bombası atıldı, milletvekilleri salonu maskeyle terk etti
Meclise gaz bombası atıldı, milletvekilleri salonu maskeyle terk etti
Gökyüzünde dehşet anları! 2 paraşütçü havada çarpıştı
Gökyüzünde dehşet anları! 2 paraşütçü havada çarpıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim