ABD'yi kana bulayan bombacı öldürüldü!

AMERİKAN medyası, Teksas eyaletinde 5 farklı patlama yaşandıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran polisin, bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu. Şüphelinin Austin kentinin kuzeyindeki bir otoyolda son bombasını patlattıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

IRKÇI SALDIRI ÜZERİNDE DURULMUŞTU

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.