ABD'yi çıldırtacak hamle: Savaş uçakları için harekete geçildi!

RUS devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile ülkesi arasında Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçakları konusunda ilk temasın kurulduğunu açıkladı. Şugayev, "MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.ABD, S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle, Patriot satmadığı Türkiye'yi F-35 programında askıya amıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, geçen hafta Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları yakından inceleme fırsatı bulmuştu.