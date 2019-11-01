ABD yapımı İHA düşürüldü!

YEMEN'DEKİ İran destekli Husiler açıkladı. Husi militanlarının sözcüsü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırına yakın bir yerde ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini bildirdi.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.