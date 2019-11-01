ABD yapımı İHA düşürüldü!
Yemen'deki Husi militanları yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırına yakın bir yerde ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini bildirdi
DÜNYA 01.11.2019, 11:46
YEMEN'DEKİ İran destekli Husiler açıkladı. Husi militanlarının sözcüsü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırına yakın bir yerde ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini bildirdi.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5