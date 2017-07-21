'ABD, üslerini ifşa etmiyor'

BAŞKENT Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Rusya'nın, Suriye ile karşılıklı imzaladığı anlaşmalar neticesinde bu ülkedeki faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerinin ise herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Lavrov, “Bu nedenle ABD, Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor.” dedi.

Rusya ve ABD’nin Suriye’deki ortak hedefinin terörle mücadele ve siyasi istikrar olduğunu belirten Lavrov, “Liderler irade gösterdiği zaman, iyi sonuçlar almak mümkündür. Suriye’nin güneyine ilişkin yapılan çatışmasızlık anlaşması da bunun örneğidir.” ifadelerini kullandı. Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında ateşkes için vardığı anlaşmayla ilgili detaylara ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ve yakın gelecekte tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.