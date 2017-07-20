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ABD uçaklarda dizüstü bilgisayar yasağını kaldırdı

Washington'ın bazı ülkelerden ABD'ye giden uçaklarda uygulanan elektronik alet yasağı sona erdi

ABD uçaklarda dizüstü bilgisayar yasağını kaldırdı

Washington'ın bazı ülkelerden ABD'ye giden uçaklarda uygulanan elektronik alet yasağı sona erdi

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:50
ABD uçaklarda dizüstü bilgisayar yasağını kaldırdı
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yasak uygulamasından çıkarılan son havalimanı olduğunu belirtti.Ortadoğu'da faaliyet gösteren havayolları, ABD'deki güzergahlarda yaşanan talep düşüşünü Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülke vatandaşlarının ABD'ye gelmelerini yasaklayan seyahat kısıtlamalarına bağlamışlardı.ABD, mart ayında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 10 havalimanından yapılan uçuşlarda büyük elektronik cihazların kabine alınmasını yasakladı. Kararın gerekçesi olarak kabine alınan elektronik cihazlara bomba yerleştirilmiş olabileceği gösterilmişti.

YASAĞIN KALKTIĞI HAVAYOLU ŞİRKETLERİ

Donald Trump'ın verdiği tartışmaları karar yaklaşık 4 ay sonra kalktı. ABD'ye yaptıkları direkt uçuşlardaki bilgisayar yasağı kaldıran havayolu şirketleri şunlar:

Emirates, Etihad Havayolları, Katar Havayolları, Türk Havayolları, Suudi Arabistan Havayolları, Ürdün Kraliyet Havayolları, Kuveyt Havayolları, Mısır Havayolları Fas Kraliyet Havayolları.

YENİ ÖNLEMLER

Müslüman çoğunluğa sahip İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik bir giriş yasağı ABD'deki birçok mahkemenin yasak kapsamına kısıtlamalar getirmiş olmasına rağmen, halen yürürlükte.ABD bu hafta yürürlüğe girmesi planlanan yeni havacılık güvenlik önlemlerini açıklığa kavuşturmasını isteyen havayollarına, revize edilmiş talimatlarını gönderdi.Yeni önlemler, yabancı hava limanlarında yolcuların daha etkin güvenlik taramasından geçirilmesi, uçakların çevresinde ve yolcu alanlarında artırılmış güvenlik protokolleri ve eğitimli köpeklerle denetlemeyi de kapsıyor.THY'nin İstanbul Atatürk havalimanı çıkışlı direkt ABD uçuşlarına uygulanan elektronik cihaz yasağı 5 Temmuz'da kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDUçuşTHY
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