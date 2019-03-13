ABD: Türkiye’nin Maduro’ya desteği politikamıza ters

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezüella özel temsilcisi Elliott Abrams Dışişleri Bakanlığı basın brifinginin başında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Venezüella temsilcisine Türkiye'nin Maduro rejimine verdiği destek ve iki ülke arasındaki altın ticareti soruldu. Abrams, yaptırımlardan dem vurarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Maduro'ya verdiği destek Amerika'nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye'nin bu desteği verme yöntemlerine ABD Maliye Bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz."

‘YAPTIRMLAR DEVAM EDECEK'

ABD'li yetkili, Maduro hükümetinin bazı yetkililerine karşı ABD'ye giriş yasağı ve çeşitli yaptırımları içeren 'gerekli önlemler' aldıklarını belirtti. Abrams, kaç kişiye ve kimlere ülkeye giriş yasağı konulduğuna ilişkin detay vermekten kaçınırken, Maduro hükümetine karşı bu tarz yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

‘6 VENEZÜELLALI YETKİLİYE DAHA YAPTIRIM'

Öte yandan, ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezüellalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uygulanan yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Venezüellalı iki generalin de yaptırım listesinde yer aldığını belirten Mnuchin, "Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezüella halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak (Venezüella Devle Başkanı Nicolas) Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Mnuchin, ayrıca, kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu kuvvetle desteklediklerini belirterek, "ABD, bu suni kriz kurbanlarının çektiği acıları uzatan Maduro yandaşlarını hedef almaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.