banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ABD-Türkiye anlaşmasına ilişkin Suriye'den ilk açıklama

ABD ve Türkiye'nin dün yaptığı anlaşma sonucu Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine ilişkin Şam yönetiminden ilk açıklama geldi. Suriye'den yapılan açıklamada anlaşmanın gizemli olduğu aktarıldı.

DÜNYA 18.10.2019, 11:27
ABD-Türkiye anlaşmasına ilişkin Suriye'den ilk açıklama
banner404

ABD heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD Barış Pınarı Harekatı'na 5 günlük ara verme kararı aldı. Bu anlaşma çerçevesinde terör örgütü 5 gün içinde bölgeden çekilecek. Anlaşma yankıları sürerken Suriye'den açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, al-Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, uzlaşıyı "gizemli" ifadesi ile değerlendirdi.

SURİYE'DEN İLK YORUM

BBC'nin derlediği açıklama şu şekilde: "Bu anlaşmanın gizemli havası sürpriz değil çünkü ABD ile Türkiye'nin geçmişte yaptığı 'güvenli bölge' açıklamaları ve aralarındaki anlaşmalar da buna benzerdi." Şaban güvenli bölge tanımını da redderek "işgal bölgesi" ifadesini kullandı. Beşar Esed'in siyasi ve medya danışmanı olan Buseyna Şaban, Suriye ordusunun kuzey sınırına doğru konuşlanmayı sürdüreceğini de söyledi.

#ABD-Türkiye anlaşması #Suriye #Şam yönetimi
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:42
Güneş 07:01
Öğle 12:47
İkindi 15:54
Akşam 18:24
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545