ABD-Türkiye anlaşmasına ilişkin Suriye'den ilk açıklama

ABD heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD Barış Pınarı Harekatı'na 5 günlük ara verme kararı aldı. Bu anlaşma çerçevesinde terör örgütü 5 gün içinde bölgeden çekilecek. Anlaşma yankıları sürerken Suriye'den açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, al-Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, uzlaşıyı "gizemli" ifadesi ile değerlendirdi.

SURİYE'DEN İLK YORUM

BBC'nin derlediği açıklama şu şekilde: "Bu anlaşmanın gizemli havası sürpriz değil çünkü ABD ile Türkiye'nin geçmişte yaptığı 'güvenli bölge' açıklamaları ve aralarındaki anlaşmalar da buna benzerdi." Şaban güvenli bölge tanımını da redderek "işgal bölgesi" ifadesini kullandı. Beşar Esed'in siyasi ve medya danışmanı olan Buseyna Şaban, Suriye ordusunun kuzey sınırına doğru konuşlanmayı sürdüreceğini de söyledi.