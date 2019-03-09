ABD tehdit etti, Türkiye tarih verdi

ABD, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi için Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. En son Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, Türkiye'yi tehdit ederek "F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400'ler Ekim'den itibaren kurulmaya başlanacak." dedi.

ABD'nin tepkisini çeken S-400'lerle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar şu ifadeleri kullandı:

"S-400 ALMAMIZ ZORUNLULUK"

"S-400'ler Ekim'den itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor. Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız"

ABD İLE ORTA YOL BULMA ÇABASI

Diğer yandan Akar, Washington ile orta yol bulma yönünde çabalarını sürdüreceklerine de değindi, şu ifadeleri kullandı: "F-35 ile S-400'ün etkileşemeyeceği bir ortamı beraber gelin bulalım, sağlayalım. Bunu bu şekilde götürelim' diyoruz."

PENTAGON SÖZCÜSÜ: F-35 VE PATRİOTLARI ALAMAZ

S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin konuşan Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.