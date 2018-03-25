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ABD, tecavüz suçlarında dünyanın zirvesinde

Her yıl 1 milyondan fazla kadının tecavüze uğradığı ABD, gelişmiş ülkeler arasında çocuk istismarı ve tecavüz suçlarının en fazla görüldüğü ülke oldu

ABD, tecavüz suçlarında dünyanın zirvesinde

Her yıl 1 milyondan fazla kadının tecavüze uğradığı ABD, gelişmiş ülkeler arasında çocuk istismarı ve tecavüz suçlarının en fazla görüldüğü ülke oldu

25 Mart 2018 Pazar 11:58
ABD, tecavüz suçlarında dünyanın zirvesinde
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DÜNYA'DA gelişmiş ülkelerde 'çocuk istismarı' ve 'tecavüz' suçunun en fazla görüldüğü ülkenin ABD olduğu ortaya çıktı.

HER YIL 1 MİLYON 270 BİN KADIN TECAVÜZE UĞRUYOR
Ulusal Mahremiyet ve Cinsel Şiddet Araştırması verilerine göre, ABD'de 22 milyondan fazla kadın hayatında en az bir kez tecavüze uğruyor. Her yıl 1 milyon 270 bin kadının tecavüze uğradığı ülkede, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün ilk tecavüze uğradıklarında 12 yaşından küçük oldukları, yüzde 29,9'unun ise 12-17 yaşlarında olduğu belirlendi.

Bir diğer araştırmaya göreyse, ABD'de lise öğretimi alan çocuklardan da yüzde 8'i istemedikleri bir cinsel ilişkiye zorlanıyor. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yüzde 34,2'si aile bireylerinden, yüzde 58,7'si tanıdık kişilerden oluşuyor.

CEZASIZ KALIYOR
Ülkede tecavüz zanlılarının sadece yüzde 6'sı nezarethanede bir gece geçiriyor, 16 kişiden 15'i ise hemen salınıyor.

POLİS ŞİDDETİ KORKUNÇ BOYUTLARDA
Ülkede bu denli taciz ve tecavüz vakası yaşanmasına ve suçluların neredeyse ceza almamasına rağmen, ABD polisinin 2017 "şiddet raporu" ise ürkütücü boyutlarda. Buna göre ABD'de, 2017'nin 365 gününden sadece 14'ünde herhangi bir insan polisler tarafından öldürülmedi. Geçen yıl ülkede tam bin 129 insan polisler tarafından öldürüldü.

ÇOCUK EVLİLİKLERİNDE DE ZİRVEDE
Bir diğer ürkütücü rakamsa çocuk evlilikleri noktasında. ABD'de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzABDCinsel Şiddet Araştırması
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