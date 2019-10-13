ABD, Suriye'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlanıyor
Savunma Bakanı Esper bölgede gerilimin gittikçe arttığını söyledi
DÜNYA 13.10.2019, 16:03 13.10.2019, 16:04
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bölgede gerilimin tırmandığını ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurdu.
Face the Nation programına konuşan Esper, bölgede kalan askerlerin Türkiye güçleri ve SDG arasında kaldığını söyledi. Trump'ın planlı bir çekilmeye onay verdiğini belirten Esper olabilecek en güvenli ve hızlı şekilde askerlerin çekileceğini açıkladı.
Esper, bölgede gerilimin hızla arttığını ve bu durumun endişe yarattığını söyledi.
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