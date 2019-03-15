ABD: Suriye'den çekilme takvimimiz bulunmuyor

Suriye ve Irak'ta terör örgütü yandaşı 20 bin kadar kişi bulunduğunu belirten James Jeffrey, vatandaşları IŞİD'e katılan ülkelere de çağrıda bulundu

ABD: Suriye'den çekilme takvimimiz bulunmuyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey IŞİD tehdidinin birkaç yüz kişilik bir gruba indiğini ve bir kilometre kareden daha küçük bir alana hapsolduğunu söyledi. Suriye ve Irak'ta terör örgütü yandaşı 20 bin kadar kişi bulunduğunu belirten James Jeffrey, vatandaşları IŞİD'e katılan ülkelere de çağrıda bulundu. Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey Suriye'de yakalanan vatandaşlarını geri kabul etmelerini ve bu şekilde yük paylaşımı yapmalarını istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Batılı ülkelere yakalanan IŞİD'lileri teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuştu.

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