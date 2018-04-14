ABD, Suriye'de nereyi, hangi silahla vurdu?

OPERASYONU tetikleyen kimyasal saldırının yapıldığı Duma ile Şam arasındaki bölgede ve Kasyun Dağı yakınındaki Cemraya'da bulunan askeri ve bilimsel tesisler ile Şam Uluslararası Havalimanı ve Meze Askeri Havalimanı hedefler arasındaydı. Bu bölgelerin çoğu ABD'nin Tomahawk füzeleriyle vuruldu.

Şam dışında en yoğun saldırılar ise Humus çevresinde gerçekleşti. Bu bölgedeki Masyaf, Ayn Elacuz ve Kuseyr'de kimyasal silah yapımında kullanıldığı iddia edilen askeri tesisler ile Hizbullah yapılarını hedef alındı. Bu hedeflerin çoğu, İngiliz Tornado uçaklarından atılan Storm Shadow (Fırtına Gölge) füzeleri ile vuruldu.

ABD'nin saldırıda kullandığı Tomahawk füzeleri savaş gemilerinden, denizaltılardan veya karada konuşlu fırlatıcılardan atılabiliyor. Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991'deki Birinci Körfez Savaşı'nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk'lar ile başlamıştı.

ABD'nin sadece İngiltere'ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk'lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk'lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor. Alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket eden, engellerin çevresinden dolanabilen ve radara yakalanmayan bu silah, “akıllı füze” diye biliniyor. Trump saldırı öncesi dünyayı sarsan tweet'inde “akıllı füzeler” atılacağı sinyalini vermişti.

Bugünkü saldırıda özellikle Humus çevresinde kullanılan Storm Shadow (Fırtına Gölge) füzeleri ise ABD'nin Tomahawk füzelerine Avrupa'nın yanıtı niteliğinde (Türkiye'nin kendi üretimi olan muadil füzesi ise SOM adını taşıyor)… İngiliz-Alman-Fransız-İtalyan ortak yapımı olan ve MBDA firması tarafından 2001'den beri üretilen Storm Shadow füzeleri 2002'den beri hizmette.

“Ateşle ve unut” diye bilinen bu uzun menzilli ve akıllı füzeler de engelleri aşıp yolunu buluyor. Tomahawk'lara göre avantajı, savaş uçaklarından da ateşlenebilmesi. İlk kez Irak Savaşı sırasında İngilizlerin havada ateşlediği bu füzeyi Fransız ve İtalyan hava kuvvetleri de 2011'deki Libya operasyonu sırasında yoğun olarak kullanmış ve açıklamalarına göre yüzde 97 başarı oranıyla hedefleri vurmuştu.