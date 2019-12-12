ABD Senatosu sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

AMERİKA Birleşik Devletleri Senatosu, Türkiye'ye karşı yaptırımlar kapsamında sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti. Senato, Beyaz Saray'ın daha önce üç kez geçmesini engellediği ′Ermeni soykırımı′ tasarısını resmen kabul etmiş oldu.

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