ABD Senatosu harekete geçti! Suudi Arabistan için son yaklaşıyor...

Senatonun, Kaşıkçı cinayeti kapsamında Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunda, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinden brifing alacağı belirtildi. Senato, alacağı bilgilere göre Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım yasası geçirmeyi ve silah satışlarını durdurmayı değerlendirecek

ABD Senatosu harekete geçti! Suudi Arabistan için son yaklaşıyor...
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ABD Senatosunun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı  cinayeti kapsamında, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmaması  konusunda, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinden brifing alacağı  belirtildi. 
Ülkedeki The Hill haber sitesinde yer alan haberde, Senatonun söz  konusu brifingi gelecek hafta alacağı aktarıldı.
 
Senatonun, Trump yönetiminden alacağı bilgilere göre Suudi Arabistan'a  yönelik yaptırım yasası geçirmeyi ve silah satışlarını durdurmayı  değerlendireceği ifade edilen haberde, Suudi ordusunun öncülük ettiği Yemen'deki  iş savaşın da görüşülecek ana konulardan olduğu kaydedildi.
 
Söz konusu brifingin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Dışişleri  Bakanı Mike Pompeo tarafından verileceği belirtildi, bakanlıklardan ise konuya  ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
The Hill'in ismini belirtmediği kaynaklara göre, Suudi Arabistan'a  yaptırım kararı alınmasının Trump'ın tutumundan dolayı kolay olmayacağı fakat  Senatonun Cumhuriyetçi kanadında bile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a  yönelik yaptırım uygulanması düşüncesinin ağır bastığı ifade edildi.
 
Senatodan Trump'a ikinci mektup
 
Kaşıkçı cinayetine ilişkin, daha önce Trump'a bir mektup gönderen  Senato, ikinci bir mektup göndererek cinayetten doğrudan Veliaht Prens Muhammed  bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında açık bir  şekilde ortaya konulmasını talep etmişti.
 
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker  ile komitenin kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez tarafından yazılan mektupta,  "Son gelişmeler ışığında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Bay Kaşıkçı'nın  öldürülmesinden sorumlu olup olmadığının spesifik bir şekilde kararınızda ortaya  konulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verilmişti.
 
Ayrıca mektupta, 10 Ekim'den itibaren 120 gün içinde Trump yönetiminin  Senato Dış İlişkiler Komitesine konuyla ilgili kararını iletmesinin beklendiği  vurgulanmıştı.
 

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