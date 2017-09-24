ABD savaş uçakları sınırdan geçti! Kuzey Kore’den jet yanıt

REUTERS'IN ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) dayandırdığı haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1B bombardıman uçakları, avcı uçaklarının eşliğinde son zamanlarda askerlerden arındırılmış bölgeye bu yüzyıl içerisinde hiç yaklaşmadıkları kadar yaklaşarak, Kuzey Kore'nin doğusundaki sınır sularının üzerinden uçuş gerçekleştirdi. Haberde, uçuşun ABD'nin askeri imkanlarını gösterme amacıyla yapıldığı belirtildi.

Pentagon, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu eylemlerin ‘ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde her türlü tehditle baş etmek için birçok askeri seçeneğinin bulunduğuna dair net bir sinyal' olduklarını kaydetti.

Açıklamada, “ABD'yi ve müttefiklerimizi savunmak için askeri imkanlarımızın her türlüsünü kullanmaya hazırız” ifadelerine yer verildi.

KUZEY KORE’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD uçaklarının sınırında uçmasının ardından Kuzey Kore’den ilk tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “ABD Başkanı Donald Trump, liderimiz Kim Jong-un'u ‘roket adam' olarak adlandırarak, füzelerimizin tüm ABD anakarasına ziyaretini kaçınılmaz yapmıştır” dedi.

TRUMP’A ‘ROKET ADAM’ YANITI

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ‘Roket Adam’ ismini taktığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a da yanıt verdi.

Trump’ın Kim hakkındaki ‘intihar misyonu olan roket adam’ ifadelerini değerlendiren Ri, “İntihar misyonu olan kişi, Trump’tan başkası değildir” şeklinde konuştu.

Pyongyang hükümetinin nihai hedefinin ABD ile güç dengesi kurmak olduğunu belirten Kuzey Koreli bakan, ülkesindeki nükleer silahların da nefsi müdafaa için bulundurulduğunu kaydetti.

ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore’ye yönelik herhangi bir operasyon yürütmesi ya da bu yönde bir sinyalde bulunması halinde, Pyongyang’ın ‘acımasız bir şekilde’ önleyici adımlar uygulayacağını açıkladı.