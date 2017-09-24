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ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin nükleer faaliyetlerinin amacının caydırıcılık ve ABD işgalini önlemek olduğunu söyledi

ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin nükleer faaliyetlerinin amacının caydırıcılık ve ABD işgalini önlemek olduğunu söyledi

24 Eylül 2017 Pazar 09:58
ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu
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TRUMP'I "parmağı nükleer silahlarda olan zihnen dengesiz bir megaloman" olarak nitelendiren Ri Yong Ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a "intihar görevindeki roket adam" diyen ABD Başkanı Trump'a, "bu şekilde devam etmesi halinde Kuzey Kore roketlerinin tüm ABD anakarasına ulaşacağı" tehdidiyle yanıt verdi. 

"Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil" ifadesini kullanan Ri, "Bu intihar saldırısı nedeniyle ABD'de masum siviller ölürse, bunun sorumluluğu tamamen Trump'a aittir." dedi. 

ABD Başkanı Trump, BM'deki konuşmasında, eğer ABD ve müttefiklerini korumak zorunda kalırlarsa "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz." şeklinde açıklama yapmıştı. 

Ri Yong Ho, nükleer faaliyetlerin tamamen korunma ve caydırıcılık amaçlı olduğunu da savunarak, "Bizim ulusal nükleer gücümüz savaşa karşı caydırıcılık, ABD'nin nükleer tehditlerine son verme ve ABD işgalini önleme amaçlıdır. Nihai hedefimiz ABD ile güç dengesini tesis etmektir." ifadelerini kullandı. 

Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını da "haksızlık" olarak değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, bu yaptırımların ülkesini nükleer faaliyetlerden alıkoyamayacağını söyledi. 

Kuzey Kore son haftalarda 6'ncı nükleer denemesi ile yeni balistik füze denemelerini gerçekleştirmiş, uluslararası toplum ise bu ülkeye sert tepki göstermişti. 

Alabama'da dün bir mitingde konuşan Trump, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım." değerlendirmesini yapmıştı. 

K.Kore’de dün 3.4’lük şüpheli bir yer sarsıntısı yaşandı. Sarsıntı, K.Kore’nin yeni bir füze denemesi yaptığı kuşkusunu doğurdu.
ÇİN'İN BUGÜNKÜ İDDİASI...
Çinli yetkililer bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Kuzey Kore'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini ve bu depremin Pyongyang rejiminin yaptığı yeni bir hidrojen bombası denemesi olabileceğini açıklamışlardı. Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı. 

Ayrıca Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığını ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığını bildirmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Savunma BakanlığıAmerikan Hava Kuvvetleri
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