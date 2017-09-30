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ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını kabul ettiği bildirildi

ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını kabul ettiği bildirildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 00:56
ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti
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BEYAZ Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Sağlık Bakanı Thomas Price bugün istifasını sundu ve Başkan da bu istifayı kabul etti. Başkan bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Don Wright'ı vekaleten bakanlığa atamayı düşünmektedir." ifadelerine yer verildi. 

Wright'ın son olarak Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. 

Price, bazı özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve binlerce dolarlık uçuş masraflarını federal bütçeye ödettiği iddialarıyla ilgili yoğun şekilde eleştiriliyordu. ABD Kongresinde de Price'ın kamuya ait jetleri kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sağlık Bakanı Tom PriceABD Başkanı Donald Trump
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