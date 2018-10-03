ABD polisi FETÖ'nün kampında soruşturma yapıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan FETÖ'nün kampında meydana gelen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı bildirildi. Polisin silahlı bir kişiyi araştırdığı iddia edildi

ABD polisi FETÖ'nün kampında soruşturma yapıyor
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ABD'NİN Pennsylvania eyaletinde bulunan Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) kampında meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak  üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtildi. 
 
FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik  yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü AA muhabirine  teyit etti.
Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü"  öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait  araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını  aktardı.
 
Öte yandan Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de  olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis  hareketliliğini aktardılar.
 
Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride  meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci  ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma  yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.
 
Polis olayla ve soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
 

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