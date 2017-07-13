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ABD ordusundan PKK'lı şok dergi kapağı

ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda terörist elebaşı Öcalanlı arma olan bir teröristin fotoğrafı kullanıldı

ABD ordusundan PKK'lı şok dergi kapağı

ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda terörist elebaşı Öcalanlı arma olan bir teröristin fotoğrafı kullanıldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:45
ABD ordusundan PKK'lı şok dergi kapağı
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ABD Harp Akademisi Terörle Mücadele Merkezinin “CTCSentinel” adlı dergisi, terör örgütü DEAŞ’la savaşı betimlediği gerekçesiyle omuzunda terörist elebaşı Abdullah Öcalanlı arma taşıyan bir teröristin görselini kapak fotoğrafı olarak kullandı.

ABD Askeri Akademisinin çıkardığı “CTCSentinel” dergisinin Rakka operasyonunu ele alan Haziran/Temmuz sayısının kapağında, bir PKK/PYD teröristinin fotoğrafı yer aldı.

Kolunda elebaşı Abdullah Öcalanlı armanın bulunduğu üniformayı giyen teröristin fotoğrafının altında, "Bir SDG üyesi, Rakka'nın Meşleb Mahallesi'nde yükselen dumanı incelerken (7 Haziran 2017)" yazısı bulunuyor.

İçindekiler bölümünde bağımsız görüşleri yayınladığını öne süren derginin direktörlüğünü Korgeneral Michael K. Nagata'nın yapıyor.

Derginin editöryel kadrosu da halen görevdeki Albay Suzanne Nielsen, Korgeneral Bryan Price gibi isimlerden oluşuyor.

ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD militanları, ülke genelinde "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah öcalanAmerikaPKK
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