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ABD ordusundan İran açıklaması

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva, Obama yönetimin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılmasını sağladığı nükleer anlaşmanın, Tahran’ın nükleer silah elde etmesini engellediğini söyledi

ABD ordusundan İran açıklaması

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva, Obama yönetimin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılmasını sağladığı nükleer anlaşmanın, Tahran’ın nükleer silah elde etmesini engellediğini söyledi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:01
ABD ordusundan İran açıklaması
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ORGENERAL Selva, ikinci kez Genelkurmay Başkan Yardımcılığına atanmak  üzere ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde senatörlerin sorularını yanıtladı.
 
Selva, "İstihbarat kurumlarına sağlanan bilgilere göre, İran’ın OKEP’e  (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) uyduğu görünüyor. OKEP’in kontrolleri olmasaydı İran  şimdi nükleer silah geliştirebileceği teknik uzmanlığa sahipti.” dedi.
 
Selva’nın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin BM  Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ve Almanya’nın İran ile 2015 yılında üzerinde  mutabakata vardığı OKEP’in uygulandığını açıklamasından bir gün sonra geldi.
 
 "Kuzey Kore ABD’yi tehdit etmekten uzak"
 
Kuzey Kore’nin füze denemeleri de sorulan Selva, Pyongyang’ın balistik  füzelerinin ABD’ye ulaşabileceğini ancak söz konusu füzelerin ABD’yi tehdit  edecek kabiliyet ve isabetten uzak olduğunu söyledi.
 
Selva, "Prensipte Kuzey Kore’nin hızlı bir şekilde kıtalararası  balistik füze geliştirmeye yöneldiğine yönelik değerlendirmelere katılıyorum.  Ancak 4 Temmuz günü yapılan denemenin herhangi bir isabetle ve başarılı bir  şekilde ABD’yi vurma kapasitesini gösterdiğinden emin değilim." ifadelerini kullandı.
 
Pyongyang’ın füzelerinin menzil olarak ABD’ye ulaşma kapasitesine  sahip olduğunu kabul eden Orgeneral Selva, ülkenin bu kapasitesinin ABD ve  uluslararası toplum tarafından yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.
 
ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik askeri seçeneği de  değerlendirebileceğini ifade eden Selva, bunun ABD Başkanınca verilmesi gereken  siyasi bir karar olduğunu dile getirdi.
 
Askeri seçeneğe ilişkin Selva, "Böyle bir adımın sonuçlarının ne  olacağını iyi düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
ABDOrdusuİran
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