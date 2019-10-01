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ABD ordusunda deprem!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford görevi bıraktı

DÜNYA 30.09.2019, 20:04 30.09.2019, 20:22
ABD ordusunda deprem!
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VİRGİNİA eyaletindeki Müşterek Myer-Henderson Askeri Üssü'nde ABD  Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike  Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper'in katılımıyla devir teslim töreni  düzenlendi.

Törende konuşan Trump, ABD ordusunu dünya tarihinin en güçlü ordusu  haline getirdiklerini belirterek, Orgeneral Dunford'ın fikirlerinin de bu  başarıda etkili olduğunu söyledi.

Trump, Dunford'ın 2015'te başkan adaylığı konusunda fikir danıştığı  ilk kişilerden birisi olduğunu ifade etti.

Milley, 2015'ten beri Kara Kuvvetleri Komutanı

Trump, geçen yıl aralıkta Milley'i aday gösterdiğini Twitter'dan  duyurmuştu.

ABD'nin 20'nci Genelkurmay Başkanı olan Milley, Amerikan ordusunda  karizmatik kişiliğinin yanı sıra kadınların da çatışma bölgelerinde görev  yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından  yakalanan ve ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest bırakılan Çavuş Bowe  Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

ABD Senatosu, temmuzdaki oylamada bir "Hayır" oyuna karşılık 89 "Evet"  oyuyla Orgeneral Milley'nin yeni genelkurmay başkanı olmasına onay vermişti. Milley, 2015'ten bu yana kara kuvvetleri komutanı olarak görev  yapıyordu.

Genelkurmay Başkanı Dunford, 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama  tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde 2 yıl daha uzatılmıştı.

#ABD Genelkurmay Başkanı #Orgeneral Joseph Dunford
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