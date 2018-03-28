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ABD öncülüğündeki koalisyondan itiraf: En az 855 sivil öldürdük

2014 yılından beri Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, hava saldırılarında en az 855 sivilin öldüğünü açıkladı

ABD öncülüğündeki koalisyondan itiraf: En az 855 sivil öldürdük

2014 yılından beri Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, hava saldırılarında en az 855 sivilin öldüğünü açıkladı

28 Mart 2018 Çarşamba 17:40
ABD öncülüğündeki koalisyondan itiraf: En az 855 sivil öldürdük
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 ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 4 yılda Irak ve Suriye'de en az 855 sivili öldürdüğünü itiraf etti.

RAPOR HAZIRLAYIP RAKAM VERDİLER

Uluslararası koalisyonun hazırladığı aylık rapora göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye 2014 yılından bu yana devam eden koalisyon, Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarında en az 855 kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

"KASIT YOK" DEDİLER

Raporda "Doğal Kararlılık Harekatı'nın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bugün itibarıyla en az 855 kişi kasıt olmadan öldürüldü" dendi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDEAŞKoalisyon
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