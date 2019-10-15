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ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.

DÜNYA 15.10.2019, 15:43
ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.

#ABD #Koalisyon güçleri #Münbiç
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