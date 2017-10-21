ABD: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

ABD Büyükelçiliği'nden Rakka'da açılan terör örgütü elebaşı Öcalan posteriyle ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir. PKK, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür. ABD terörizme karşı savaşta Türkiye ile yakın bir şekilde çalışmaktadır" ifadeleri yer aldı.