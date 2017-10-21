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ABD: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

ABD Büyükelçiliği Rakka'da açılan terör örgüt elebaşı Öcalan posteri ile ilgili 'Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir' açıklaması geldi

ABD: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

ABD Büyükelçiliği Rakka'da açılan terör örgüt elebaşı Öcalan posteri ile ilgili 'Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir' açıklaması geldi

21 Ekim 2017 Cumartesi 11:47
ABD: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir
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ABD Büyükelçiliği'nden Rakka'da açılan terör örgütü elebaşı Öcalan posteriyle ilgili bir açıklama geldi.
Açıklamada, "Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir. PKK, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür. ABD terörizme karşı savaşta Türkiye ile yakın bir şekilde çalışmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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RakkaABDABD Büyükelçiliği
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