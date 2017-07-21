ABD o ülkeye seyahati yasaklayacak!

ACENTLERİN verdiği bilgiye, ABD vatandaşları için Kuzey Kore'ye seyahat yasağının 27 Temmuz'da açıklanması ve 30 gün sonra da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD'den henüz konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tutuklu bulunduğu Kuzey Kore'den iade edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Otto Warmbier de bu ülkeye Young Pioneer Tours'un düzenlediği bir tur kapsamında gitmişti.

Warmbier, Kuzey Kore'de tutuklanmış ve 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Daha sonra ABD'ye komadayken iade edilen Warmbier, birkaç gün sonra da hayatını kaybetmişti.

Kuzey Kore'de halen cezaevinde bulunan üç ABD vatandaşı olduğu sanılıyor.