ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Son dakika! ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada vatandaşların bölgeden uzak durması yönünde çağrıda bulunuldu. El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.
TEKSAS VALİSİ: 15 KİŞİ ÖLDÜ
Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda iki kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fox news kanalına açıklamada bulunan Teksas valisi Dan Patrick saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettini açıkladı. Saldırıyı düzenleyenlerin de iki kişi olduğunu belirten Vali Dan, saldırının terör eylemi olup olmadığını açıklamadı.
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