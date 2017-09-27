ABD'nin Meksika sınırında duvar inşası başladı

ABD Başkanı Trump'ın ABD ile Meksika sınırında yaptırmak istediği tartışmalı duvarın inşasına başlandı. ABD sınır ajansı, duvar prototiplerinin San Diego'da hazırlandığını ve yaklaşık 30 gün içinde inşa edileceğini bildirdi. California eyaletinin San Diego şehrinin güneyinde bulunan Otah Mesa bölgesinde başlayan duvar inşaatının devletin yerel ve federal güvenlik birimleri tarafından denetlendiği kaydedildi.

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