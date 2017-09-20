'ABD'nin İran konusundaki tutumu endişe verici'

BİRLEŞMİŞ Mİlletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Washington'un Başkan Donald Trump'ın ağzından İran konusunda uzlaşmaz bir tutum içinde olacağını teyit etmesi, nükleer sorununun çözülmesini sağlayacak genel kabul görmüş eylem programını sert biçimde eleştirmesi endişe verici" dedi.

Rusya'nın uluslararası toplumun tamamı tarafından kabul edilen anlaşmayı ve sağlanan görüş birliğini desteklemeye devam edeceğini kaydeden Lavrov, anlaşmanın bölgesel istikrarı ve daha geniş anlamda, uluslararası güvenliği pekiştirdiğinden emin olduklarını vurguladı.

'5+1 ÜLKELERİ OLARAK YARIN ZARİF'LE GÖRÜŞECEĞİZ'

Lavrov, İran'la birlikte nükleer anlaşmayı hazırlayan 5+1 ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın New York'ta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir araya geleceğini de belirtti.

Toplantıda ortak eylem planının uygulama sürecinin ele alınacağını söyleyen Lavrov, "Toplantıda İran'ın tüm yükümlülüklerini iyi niyet çerçevesinde yerine getirdiğini açıklayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun profesyonel değerlendirmeleri üzerinde duracağız" diye ekledi.