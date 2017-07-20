ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!

ABD basınında yer alan iddiaya göre, ABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. , ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurdu.Söz konusu habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. USS Ponce'in Kaptanı Christopher Wells, LaWS'ın test sırasında kullananlar dışında fark edilmediğinin altını çizdi.Kaptan "Yeni nesil silah, bir mermiden daha hassas. LaWS, sadece belirli bir ortamdaki hedeflere değil, çok çeşitli hedeflere karşı kullanılabilen çok yönlü bir silah" dedi.Wells ayrıca, LaWS'ın kıtalararası balistik füzeden 50 bin kat daha hızlı olduğunun altını çizdi.Geçtiğimiz haftalarda ABD'li dev silah üreticisi Lockheed Martin geliştirdikleri lazer silahının test işlemleri için ABD ordusuna teslim edilmeye hazır olduğunu açıklamıştı.Lazer silahlarının mühimmata ihtiyaç duymaması ve seri atışlar yapabilmesi nedeniyle gelecekte daha fazla kullanılacağı tahmin ediliyor.