'ABD'nin F-16'lar için istediği fiyat abartılı'

Savunma Bakanı Karakaçanov, "ABD'nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız. Temaslarımızdan sonuç alamazsak İsveç'in SAAB şirketi ile görüşmelere gidebiliriz" dedi

'ABD'nin F-16'lar için istediği fiyat abartılı'
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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı  Krasimir Karakaçanov, ABD ile savaş uçağı alımı için yürüttükleri görüşmelerin  başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirterek, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için  bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız." dedi. 

Karakaçanov, düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan ile ABD  arasında 16 adet F-16 savaş uçağı alımı amacıyla yürütülen görüşmelerin  başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun uçakların alımı için 900 milyon avro bütçe  ayırdığını kaydeden Karakaçanov, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep  ettiği fiyat abartılı ve mantıksız." dedi.

Karakaçanov, ABD ile yapılan görüşmelerin umut verici olmadığını  belirterek, "Gerçek fiyatı 3 Bulgar levasını geçmeyen bir şeyin fiyatının tam 5  leva olduğunu söylediklerinde nasıl bir yanıt verirsiniz? Bakın, çocuklar, 'Bu  fiyat neden bu kadar kabarık?' dersiniz." şeklinde konuştu.

ABD ile görüşmelerin süreceğini dile getiren Karakaçanov, fiyatın  makul seviyeye çekilmesi, ödemelerin vadeye bağlanması ve ilk uçakların en geç  iki yıla kadar teslimi konusunda ısrarlı olduklarını kaydetti.

Karakaçanov, ABD hükümeti ile görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda  söz konusu uçakları İsveç'ten alabileceklerini söyledi.

İsveç uçak şirketi Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) ile temasa  geçileceğini söyleyen Karakaçanov, "Biz şimdilik gerekli çabaları gösterip  görüşmeleri sürdürüyoruz ancak ABD hükümeti ile temaslarımızdan sonuç alamazsak  İsveç'in SAAB şirketi ile görüşmelere gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin eski Rus yapımı MiG tipi 16 savaş  uçağına sahip olduğu ve bunlardan sadece 4’ünün görev yapabilecek durumda  bulunduğu belirtiliyor.

Bulgaristan Parlamentosu, 16 Ocak'ta ülkenin yeni savaş uçağı filosu  alması yönündeki kararı kabul etmiş ve hükümet, ABD ile 16 adet F-16 tipi savaş  uçağı alımı amacıyla görüşmelere başlamıştı.

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