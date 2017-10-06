ABD'nin devirmek istediği lider Ankara'da!

VENEZUELA Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, bu sabah başkent Ankara'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından karşılandı.
Maduro'nun Ankara ziyareti, iki gün sürecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Randevuda bölgesel ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak.
Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları da çeşitli görüşmeler yapacak.
Dün Ankara'da konuşan Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils, Türk yatırımcıları beklediklerini söylemişti.
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