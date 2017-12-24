ABD NATO maskesiyle Türkiye'yi kuşatıyor!

WASHINGTON, terör örgütü PKK/PYD ile ittifakın devam edeceğini açıklarken aynı anda Türkiye’nin çevresini, özellikle de Balkanlar’dan sessiz sedasız çevreliyor. Birkaç ay önce Ortadoğu’daki asker sayısını ‘40 bin’ olarak deklare eden Pentagon, bu rakamı kısa sürede 65 bine çıkardı.

ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi geçtiğimiz hafta açıklandı. Rusya ve Çin’in ‘ABD değerlerine meydan okuyan rakipler’ olarak gösterildiği belgede Türkiye’ye ne ‘müttefik’ ne de ‘rakip’ olarak yer verildi. Suudi Arabistan ve Mısır’ın ‘dost-müttefik’ olarak kodlandığı belgede Türkiye’nin bulunmayışı, ABD ile yaşanan derin ayrışmanın en somut göstergesi olarak dikkat çekti. Ankara ile müttefiklik bağının koptuğunu resmen ilan eden Washington, terör örgütü PKK/PYD ile ittifakın devam edeceğini açıklarken aynı anda Türkiye çevresini sessiz sedasız kuşatma çalışmalarına da hız verdi. Daha birkaç ay önce Ortadoğu’daki asker sayısını ‘40 bin’ olarak deklare eden Pentagon, bu rakamı kısa sürede 65 bine çıkardı.

AÇIK BİR HAZIRLIK VAR

ABD askerlerinin en büyük yığınağı Türkiye ya da Türk askerinin bulunduğu yerlerde oldu. Türkiye toprakları içerisinde bulunan Amerikan askeri sayısı 3 ayda 2 kat artarak 4 bine yükseldi. Türk üssünün bulunduğu Katar’da ise bu rakam son 3 ayda 3 binden 7 bine çıkarıldı. Türkiye ve Katar dışında Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de de asker sayısını artıran Pentagon, adeta bir savaş hazırlığı yaptığını gözler önüne serdi. Türk sınırlarını ‘NATO’ maskesiyle batıdan da kuşatmaya girişen Washington, Soğuk Savaş’tan buyana en büyük sevkiyatını Türkiye’nin yakın çevresine yaptı.

SINIRIMIZA DAYANDILAR

2017 yılı başında Polonya’ya giren 3 bin 500 kadar ABD askeri, ağır teçhizat ve tanklarla burada konuşlandı. Polonya’daki birliklerin diğer NATO ortakları olan Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da dönüşümlü olarak görevlendirileceği bildirilirken, kısa bir süre sonra da ABD tank taburundan 600 asker, eski Sovyet Cumhuriyetleri olan Baltık ülkelerine (Litvanya, Estonya, Letonya) kaydırıldı. ABD, bu süreçte Baltık ülkelerine kaydırılan askeri gücünden ayrı olarak, Almanya’daki 450 askerin yanısıra 750 askeri de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’a gönderdi. Bulgaristan’da Türkiye sınırlarına yakın 4 noktada üs kuran ABD, Sofya ile hava üsleri anlaşmasını da 10 yıl uzattı.

MACARİSTAN’DAN SUUD’A

Pentagon merkezli bu hamleler, Türkiye’yi kuşatan bir haritayı ortaya koydu. Macaristan, Bosna Hersek, Libya, Mısır, Suudi Arabistan üzerinden Basra Körfezi’ne kadar olan hat boyunca bir yay çizen ‘ABD hattı’, her ne kadar Rusya’ya karşı yapıldığı iddia edilse de, temelde Türkiye ve İran’ı hedefliyor. Bulgaristan’daki askerlerini Türkiye sınırına kadar kaydıran ABD’ye karşı yeni stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, kuşatma planını şöyle yorumluyor:

UYANIK OLMALIYIZ

“Amerika’nın 2016 yılından bu yana yaptığı askeri konuşlanmalarına baktığımızda Türkiye ve İran’ı kuşattığı gözleniyor. Bu hamleler Rusya’ya karşı olarak dillendirilse de hiç öyle görünmüyor. ABD’nin Bulgaristan ve Romanya’da kurduğu üs ve tesisler ile burada bulunduracağı askerlerin ‘uluslararası terörizmin önlenmesi fikrine’ hizmet edeceğini düşünmek saflık olur. Üstelik bir NATO gücünün NATO üyesi diğer bir ülkenin sınırlarına bu kadar dayanmış olması akıl ve mantık dışı... Yeni oyunlara karşı uyanık olmalıyız. Çünkü herkesin gözü bu coğrafyada.”

Suriye’de çatışırız

NATO üyesi Türkiye’yi üs ve askerleriyle adım adım çevreleyen ABD, PKK ve Suriye uzantısı PYD ile kurduğu ortaklıkla da Türkiye’yi güneyden tehdit ediyor. PKK/PYD’ye 4 bin TIR dolusu silah ve mühimmat veren Pentagon, buradaki askeri üsleriyle de teröristlerin koruyucusu olarak pozisyon alıyor. Türkiye ise önümüzdeki süreçte Suriye PKK’sını başta Afrin olmak üzere Fırat’ın batısından tamamen temizlemeye hazırlanıyor. Gerek Fırat Kalkanı bölgesinde gerekse olası Afrin ve Münbiç operasyonlarında Türk askerinin ABD askeriyle karşı karşıya gelmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.

Savaşın ayak sesleri

Güvenlik kaynaklarına göre, Amerikan askerinin Türkiye kuzeybatısı üzerinden batı çizgisini takip ederek Akdeniz’den Suriye ve Irak’a ulaşan ve Türkiye güneyinden ilerleyen konuşlanma politikası, Rusya tarafından da kendi güvenliklerine yönelik tehdit olarak görülüyor. Rusya, ABD’nin bu hamlelerine karşılılık Kırım ve Ukrayna’yı işgalinin yanısıra Gürcistan, Ermenistan, Abhazya, Suriye’de varlık gösteriyor ve nihai olarak İran üzerinden Irak’ı dizayn ediyor. Rusya, ‘arka bahçesi’ olarak gördüğü ülkeler (Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan) üzerinden Irak ve Suriye’ye uzanan daha geniş bir yay çizerek Türkiye’nin doğusu ve güneyi boyunca ABD’nin karşısındaki parantezi oluşturuyor. Öte yandan güvenlik kaynakları, uluslararası güçlerin konuşlanmaları yakından izlendiğinde, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Makedonya’da olası bir kıvılcımla çatışmaların her an başlayabileceği uyarısı yapıyor. Yine Ermenistan’da son günlerde yaşanan hareketlilik de dikkat çekiyor. Bu süreçte İsrail’in Lübnan’daki Şii milislere yönelik planlarını hayata geçirme hevesine kapılabileceği de yine dile getirilen hususlar arasında.